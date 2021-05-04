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Hakkari’deki şelaleye büyük ilgi

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan doğal şelale vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

HAKKARİ 04.05.2021, 10:17
Hakkari’deki şelaleye büyük ilgi

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan doğal şelale vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde çıkan su kaynağı görsel bir şölen oluşturdu. Üst kısımları içme suyu olarak kullanılan su kaynağının alt kısmında geçen sürücüler ise araçlarından inmeden yıkanmasını sağlıyorlar.

Hakkari, Çukurca, Şırnak ve Irak istikametinden gelen yolcular ise burada araçlarını durdurarak hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor. Şelaleyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, karşılaştıkları manzara ile büyülendiklerini belirterek, muhteşem bir atmosfer yaşadıklarını söyledi.
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