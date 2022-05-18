Hakkari’deki marketlere ani denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde zincir ve yerel marketlere yönelik ani denetimler geçekleştirildi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, sabah saatlerinde birçok iş yerini denetledi. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Ürünlerin tarihlerini tek tek kontrol eden zabıta ekipleri, bir zincir markette tarihi geçmiş ürün tespit ederek ceza kesip ürünleri toplatıp imha etti.

Marketlerin depolarında bulunan ürünlerin nasıl muhafaza edildiğinden hijyen kurallarına kadar birçok konuda yapılan denetimlerde eksikler kamera, fotoğraflar ve tutanaklar ile kayıt altına alındı. Alınan kayıtlar ve tutanakların gerekli yerlere bildirilerek vatandaşın zarar görmemesi ve mağduriyet yaşamasını önlemek amaçlanıyor. Oluşabilecek haksız ve fahiş fiyata karşı denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Bir zincir markettin rafında ise kepekli ekmek ve bazı ürünlerin bulunmasına rağmen satış yapmaması ihbarı üzerine ilgili zincir markete ceza kesildi. Okul çevresindeki yerel marketleri de denetleyen zabıta ekipleri birçok iş yeri hakkında tutanak tutarak uyarıda bulundu.