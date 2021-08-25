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Hakkari’deki marketler denetlendi

Hakkâri Belediyesi ekipleri, kentteki tüm marketlerde ürünlerin etiket ve raf ömrü denetimlerini gerçekleştirdi.

HAKKARİ 25.08.2021, 11:45
Hakkari’deki marketler denetlendi

Hakkâri Belediyesi ekipleri, kentteki tüm marketlerde ürünlerin etiket ve raf ömrü denetimlerini gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Hakkâri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi ekipleri, iş yerlerinde hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ve raftaki fiyat etiketiyle kasadaki fiyat etiketlerinin aynı olup olmadığını kontrol etti. Denetimlerde yer alan Zabıta Müdürü Adil Demir, vatandaşlardan da aldıkları ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etmeleri gerektiğini ifade ederek; “Marketlerde raf ömrü dolmuş ürünlerin de kontrollerini sağlıyoruz. Burada vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Gerek marketlerden gerekse bakkallardan almış oldukları bütün ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini istiyoruz” dedi.

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