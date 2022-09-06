Hakkari’deki marketler denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren yerel ve zincir marketleri denetledi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihi ile raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi durumları inceledi. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Bir iş yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek cezai işlem uygulanırken, iki iş yeri ise tutanak karşılığı uyarıldı.

Zabıta Müdürü Demir, denetimleri sıkılaştırdıklarını belirterek, “İlimizde faaliyet gösteren zincir ve yerel marketler denetlendi. Denetimlerimiz bundan sonra da aralıksız olarak devam edecektir" dedi.