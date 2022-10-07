Hakkari’deki lokantalarda hijyen denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin lokantalara yönelik denetimleri sürüyor.

Zabıta ekipleri, işletmelere ait kullanım alanının temizliği, kullanılan malzemelerin gıdaya uygunluğunu kontrol etti. Ekipler, denetim esnasında işletme sahiplerini personel hijyeni, saklama koşulları ve genel hijyen kuralları ile ilgili bilgilendirerek, eksiklikler konusunda uyarıda bulundu. Zabıta Müdürü Demir, tüm işletmelere yönelik denetimlerinin aralıksız olarak sürdüğünü belirtti.