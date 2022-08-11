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Hakkari’de zincir marketlere sıkı denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi ekipleri, kentte faaliyet gösteren zincir market ve işletmeleri denetledi.

HAKKARİ 11.08.2022, 11:26
Hakkari’de zincir marketlere sıkı denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi ekipleri, kentte faaliyet gösteren zincir market ve işletmeleri denetledi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, denetimlerde fiyat etiketleri, gramaj eksikliği, son kullanma tarihi ve raf kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi durumları inceledi. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı.

Zabıta Müdürü Demir, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Denetimleri sıkılaştırıyoruz. İlimizde faaliyet gösteren zincir market ve yerel marketler denetlendi. Denetimlerimiz bundan sonra da aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

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