Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: “Balkan topraklarından aldığımız ruhu tekrar o coğrafyaya yansıtmak, vermek mecburiyetindeyiz”
Hakkari’de zehir tacirlerine darbe: 127 kilogram eroin ele geçirildi
Hakkari’nin Yüksekova güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda127 kilogram eroin ele geçirildi.
HAKKARİ 10.04.2022, 01:03
Hakkari’nin Yüksekova güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda127 kilogram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birliklerince Yüksekova ilçesi Türkiye-İran sınır hattında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 127 kilogram eroin ele geçirildi.