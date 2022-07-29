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Hakkari’de yüzlerce kişi açık havada film izledi

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, yüzlerce vatandaş dev ekranda ‘Hababam Sınıfı’ filmini izledi.

HAKKARİ 29.07.2022, 09:07
Hakkari’de yüzlerce kişi açık havada film izledi

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, yüzlerce vatandaş dev ekranda ‘Hababam Sınıfı’ filmini izledi.

Hakkari Belediyesi tarafından Kent Park’ta düzenlenen etkinlikler ikinci haftaya girdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte her akşam farklı programlar düzenleniyor. Önceki gün düzenlenen ‘Sahne Sırası Sende’ etkinliğinin ardından bu defa da dev ekranda ‘Hababam Sınıfı’ filmi izletildi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği film arasında ise çocuklara ücretsiz mısır ikramı yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek’in de vatandaşlarla birlikte film izlediği etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

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