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Hakkari’de yüksek fiyat denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kasaplara yönelik yüksek fiyat denetimi yaptı.

HAKKARİ 19.04.2021, 15:50
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Hakkari’de yüksek fiyat denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kasaplara yönelik yüksek fiyat denetimi yaptı.

Zabıta Müdürü Adil Demir, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Abdi Arslan ve Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, bazı kasapların yüksek fiyattan satış yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ve meslek odaları kentte faaliyet gösteren kasapları tek tek denetledi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Abdi Arslan ve Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, yeni fiyat tarifesi gelmeden kesinlikle yüksek fiyattan et satışına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, itirazı olan kasapların meslek odalarına başvurmalarını istediler.

Kentteki tüm kasapları denetleyen ekipler, yüksek fiyata kesinlikle geçit vermeyeceklerini belirttiler.
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