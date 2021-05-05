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Hakkari’de yol onarım çalışması

Hakkari Belediyesi, kış aylarında tahrip olan yollarda başlattığı asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HAKKARİ 05.05.2021, 10:14
Hakkari’de yol onarım çalışması

Hakkari Belediyesi, kış aylarında tahrip olan yollarda başlattığı asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt yama çalışmalarını kademli olarak sürdürüyor. Program dahilinde kentteki yolları ring halinde tarayarak bozuk satıhlarda asfalt yama çalışmasının sürdüğünü belirten Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yol iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt yama ekiplerinin altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergahlarda yol iyileştirme yaptığını ifade etti.
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