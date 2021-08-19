Hakkari’de yol çalışmasında dinamit patlatıldı

Hakkari’de yol çalışmalarında engel teşkil eden dev kayalar dinamit patlatılarak çalışmalara devam ediliyor.

Hakkari-Van Karayolu Sümbül Mahallesi Sere Solan mevkinde yolda çalışmalar devam ederken, engel teşkil eden güzergahlardaki dev kayalıklar dinamit patlatılarak ortadan kaldırıldı. Bölgedeki dev kayalıklar dinamitlerle patlatılan noktada yol çalışmalarına devam ediliyor. Dinamitlerin döşendiği alanda yaşanan kontrolü patlamadan trafiğe kapatılan yol çalışmalar sonundan tekrar açıldı. Güvenlik çemberinin oluşturulduğu alanda vatandaş uzaklaştırırken olay yerine ambulans, itfaiye hazır bulundu. Olayı çekmek isteyen vatandaşlar ise alandan uzak yerlerde cep telefonları patlama anını çekti. Patlamanın yapılacağı saatini önceden mahalle sakinlerine bildiren Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç vatandaşların endişeye kapılmaması konusundan uyarılarda bulundu.