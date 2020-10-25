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Hakkari’de yol asfaltlama hazırlığı

HAKKARİ’DEKİ KAYACAN CADDESİ, YAPILAN DOĞALGAZ DÖŞEME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ASFALT İÇİN HAZIR HALE GETİRİLDİ.

HAKKARİ 25.10.2020, 10:27
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Hakkari’de yol asfaltlama hazırlığı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki Kayacan Caddesi, yapılan doğalgaz döşeme çalışmalarının ardından asfalt için hazır hale getirildi.

Asfalt, istinat duvarları, yama asfalt, içme suyu, kanalizasyon ve birçok çalışmanın devem ettiği Hakkari kent merkezi adete şantiyeye dönüştü. Kış ayları başlamadan önce temposunu hızlandıran belediye ekipleri, program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alt ve üst yapısı tamamlanan Kayacan Caddesi, asfalta kavuşmak için gün sayıyor. Caddenin iki gün içinde asfaltlanması planlandığı öğrenildi. Kentin birçok noktasında plan ve program doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, kış gelmeden önce bitirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler.

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