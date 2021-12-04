Hakkari’de yol asfaltlama çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi ekipleri, H. Yusuf Ertuş Camii çevresini asfaltladı.

Belediye ekipleri, doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı mahalle, cadde ve sokakları asfaltlamaya devam ediyor. Bulak Mahallesi 814 Nolu Sokakta bulunan H. Yusuf Ertuş Camii çevresinde hummalı bir çalışma başlatan belediye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle asfalt serimini tamamladı.

Mahalle sakinlerinden Şehmuz ve Cumali Ertuş, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, “Yolumuz kullanılamaz haldeydi. Asfalt yapılmasını istedik. Ancak doğalgaz gelmediği için beklemeye aldılar. Doğalgaz döşeme çalışmalarının ardından belediye ekipleri hemen asfalt çalışması başlattı. Caddelerimiz güzel bir görünüme kavuştu. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.