Hakkari’de yılbaşı öncesi imalathanelerde sıkı denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi tatlı ve unlu mamul imalathaneleriyle satış noktalarını mercek altına aldı.

Ülke genelinde yeni yıl hazırlıkları devam ederken, Hakkari Belediyesi zabıta ekipleri de pastane, fırın ve lokanta imalathanelerindeki denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi yapılan denetimlerle vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlıyor. Tatlı ve unlu mamul imalathaneleri başta olmak üzere satış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde; temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, ürünlerin son kullanım tarihleri, gramaj ve saklama koşulları denetlendi.

Baklava, börek imalatı ve satışı yapan firmaların imalat bölümlerini gezen zabıta ekipleri, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, ortamın hijyen kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerini denetimden geçirdi.