Hakkari’de yeni yıl öncesi sıkı denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi zincir ve yerel marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindekiler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerini sıklaştırdı. Zincir marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı. Reyonları gezen ekipler; fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri büyük bir titizlikle denetledi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Denetimlerimizde fiyat etiketi ve kasada olan fiyat karşılaştırılması, ürünün son kullanım tarihinin geçip geçmediğini kontrol ettik. Şu ana kadar yapılan denetimlerde bir sıkıntı yaşamadık. Denetimlerimiz devam edecek. Kentte bulunan 21 zincir market ve tüm yerel marketler denetlendi. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala tüm iş yerlerine yönelik denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" dediler.