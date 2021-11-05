Hakkari’de "Yazılım Programı Hareketi" tanıtımı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de ‘Yazılım Programı Hareketi’ kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Hakkâri, Muş, Van ve Bitlis il milli eğitim müdürlükleri, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Hakkâri Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince ‘Yazılım Programı Hareketi’ işbirliği protokolü imzalanmıştı. Bu kapsamda Hakkari’de DAKA Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay’ın katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, programla kentte bilimsel ve teknolojik anlamda önemli bir hareketlilik yaşanacağını söyledi. Gür, "İşbirliği protokolünün ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizler, teknolojinin içerisinde doğdunuz ve çok şanslısınız. İlimizde, 38 yazılım atölyesi kurduk, tüm okullarımızda etkileşimli tahta var. Dünyanın en prestijli firmalarına bakın, hep yazılım gibi bir katma değer üreterek zirvelere çıkmışlardır. Artık gelecekte, duyuların internetinden bahsedeceğiz. Kendinizi geliştirmek için uygun ortamlar var. El-Cezeri’nin torunları olan sizler, ileride iyi birer yazılımcı olarak anılmanız en büyük temennimdir. Yazılım Hareketi gibi çağı yakalayan önemli projelerin artarak devamının gelmesini umut ediyorum. Bu kapsamda imzalanan işbirliği protokolünün tüm paydaşlara hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı tanıtım toplantısında, öğrencilerin yazılıma niçin önem vermeleri gerektiği ve yazılım öğrenmeleri durumunda önlerine ne tür fırsatların çıkabileceği konusunda DAKA Uzmanı Emine Alpaslan tarafından bir sunum yapıldı.