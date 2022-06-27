Hakkari’de yaz Kur’an kursları başladı

Hakkari’de okulların tatile girmesiyle birlikte çocuklar yaz Kur’an kursları akın etmeye başladı.

Yaz Kur’an kurslarının ilk günü itibariyle merkez Yeni Medrese Camii’nde açılış programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda bir konuşma yapan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, öğrencilere öğütlerde bulunarak yaz Kur’an kurslarına gelmekle güzel bir karar verdiklerini söyledi. Fakirullahoğlu, “Burada Yüce Allah’ı, önderimiz ve rehberimiz Hazreti Peygamberi (s.a.v), hayat kaynağımız Kur’an-ı Kerimi, ibadet, itikat ve ahlakı, anne babaya hürmeti, insanlara saygı ve sevgi göstermeyi öğreneceksiniz. İslam’ın güzel çocukları olacaksınız. İnşallah iki ay sonunda Kur’an-ı Kerim’i kendi başınıza okuyabilecek seviyeye geleceksiniz. Allah’ın emrettiği şekilde giyim kuşamınıza dikkat edeceksiniz. Hocalarınızı üzmeyeceksiniz. Anlattıklarını kulağınıza küpe edineceksiniz ve hayatınıza tatbik edeceksiniz" şeklinde konuştu.

Program, öğretici ve öğrencilerin dilek ve temennilerinin alınmasıyla sona erdi.