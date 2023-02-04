Hakkari’de yasadışı yürüyüşlere 2 günlük yasaklama kararı

Hakkari Valiliği, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahısların organizesinde yapılacak olan yürüyüş için 2 günlük yasaklama kararı aldı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahısların organizesinde, 15 Şubat 1999’da PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü olması ve PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a uygulanan -sözde- tecridi protesto etmek amacıyla ’Çözüm İçin İmralı’ya Yürüyoruz’ sloganıyla 6 Şubat 2023 günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden Bursa’nın Gemlik ilçesine doğru yoğun katılımlı yasadışı yürüyüş planlandığı, yasadışı yürüyüş ile ilgili sosyal medya platformları ve haber paylaşım sitelerinden çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Ülkemiz genelinde hareket kabiliyeti iyice daralan terör örgütü mensupları tarafından intikam alma duygusu ile hareket edilip toplumsal olaylar çıkarılarak kaos/kargaşa ortamı oluşturulmaya ve karşıt gruplar arasında çatışma çıkarmaya çalışabilecekleri, yapılacak olan yasadışı yürüyüşe ilimiz merkezinden ve ilçelerinden ayrıca diğer illerden yoğun katılım olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında ise “İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19. maddesine istinaden, ilimizdeki belirli yerlere giriş ve çıkışın kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlanmasını, toplanmalarının ve araç seyirlerinin kısıtlanmasını, 5 Şubat 2023 saat 08:00’den 6 Şubat 2023 saat 20:00’a kadar 36 saat süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içerisinde yasaklanması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.