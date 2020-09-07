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Hakkari’de yarı olimpik yüzme havuzu açıldı
HAKKARİLİ GENÇ BİR GİRİŞİMCİ TARAFINDAN HAKKARİ-VAN KARAYOLU ÜZERİNDE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE AÇILDI.
HAKKARİ 07.09.2020, 08:55
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Hakkarili genç bir girişimci tarafından Hakkari-Van kara yolu üzerinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı.
Kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Depin mevkiinde 25 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı. Hakkarili genç bir girişimci tarafından açılan modern yarı olimpik yüzme havuzunun yanında aileler için piknik alanları da oluşturuldu.
Hakkari’de yüzme havuzu olmadığı için Zap Suyu ve dere yataklarında yüzmek zorunda kaldığını beliren vatandaşlar, bir taraftan havuz diğer taraftan ise aile piknik alanını hizmete açan Hakkarili genç girişimciye teşekkür ettiler.
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