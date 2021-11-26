Hakkari’de ‘Ya İstiklal Ya İzmihlal’ oyunu sahnelendi

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” etkinlikleri kapsamında “Ya İstiklal Ya İzmihlal” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Değişik okullardan öğrencilerinin katıldığı oyun, Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi. Microphone Sanat Genel Koordinatörü İsmail Aydın, Türkiye’nin her köşesinde oyunu seyircilerle buluşturacaklarını belirterek, “Ya İstiklal Ya İzmihlal oyunumuzla seyirciyi yüz yıl öncesine taşıyor, yakın tarihimizi yeniden yaşıyor ve hafıza tazeliyoruz. Bu toprakları vatan kılanların destanını anlatan oyunumuzla millî mücadele yıllarına ışık tutuyoruz” dedi.

Tiyatroyu büyük bir zevkle izlediklerine belirten öğrenci ve öğretmenler ise Hakkari’de böyle anlamlı bir etkinlik düzenleyen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.