Hakkari’de unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık yaşatılıyor

Hakkari’de unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık, kadınlar tarafından kurulan yün fabrikasında işlenerek evlerin ve günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan yorgan, yastık, minder ve yer yatağına dönüştürülüyor.

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi Sanayi Sitesinde kurulan yün fabrikası sayesinde unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık yaşatılıyor. Geleneksel yöntemler kullanılarak kırkılan koyunlardan elde edilen yün, kadınlar tarafından satın alınarak kurdukları fabrikada bilgisayarlı makinelerde işlenerek çeyizlik, yorgan, yastık ve yer yatağına dönüştürülüyor.

“Eskiden her şey el emeğiyle yapılıyordu, şimdi hepsini makine yapıyor”

Yaşanan ekonomik krizden kaynaklı evine destek olmak ve evin geçimini sağlamak amacıyla çalıştığını belirten Beyan Özkan, “Evime ne kadar destek amaçlı çalışsam da evime ve çocuklarıma fazla vakit ayıramadığım için üzülüyorum. Müşteriler tarafından getirilen eski yorganları içindeki yün ve çarşafları yenilenerek, belli bir ücret karşılığında tekrar müşterilere teslim ediliyoruz. Şimdi işimiz çok kolaylaşmış, eskiden birçok aşama ve aylarca süren uğraşı şimdi makineler yapıyor. Biz kadınlara ise burada, sadece yorganların kenarını dikmek kalıyor. Eskiden böyle değildi yünleri dere kenarında yıkıyor, günlerce kuruması ve temizlenmesi için uğraş veriyorduk” dedi.

“Fiyatlar arttıkça bizde mecbur kalıyor bizde fiyatı yükseltiyoruz”

Günde 10 tane yorgan, yatak ve yastık yaptıklarını söyleyen Özkan, “Sabah 08.00’de gelip akşam üzeri 17.00’de çıkıyoruz. Geçen seneye göre ekonomik krizden kaynaklı fiyatlar arttı. Fiyatlar arttıkça bizde mecbur kalıyor, fiyatı yükseltiyoruz. Yorganı eskiden 50 TL’den yapıyorduk şimdi 100 TL’den yapmaya başladık. Geçen sene elyafın kilosunu 35 TL’ye alıyorduk şimdi fiyatın iki kat yükselerek, 65 TL’ye alıyoruz. İpliği, geçen sene 25 TL’ye şimdi 50 TL olmuş. Fiyatlar böyle olunca bizde emeğimizin karşılığını almak için fiyatları yükselttik. Fiyatın artmasının sebebi elektriğe, suya, ipe, nevresime gelen zamlardan dolayıdır. Ekonomik krizin esnafları daha çok etkilediğini düşünüyorum. Çünkü geçen sene işimiz daha çoktu, bu sene neredeyse hiç iş yok” ifadelerini kullandı.

“Evimin ihtiyaçlarını karşılamak için mecburi çalışıyorum”

Evine ve çocuklarına yeterince vakit ayırmadığı belirten Özkan,“ Evin ihtiyaçlarına destek olmak için mecbur çalışıyorum. İşimi de çok seviyorum kendime meslek öğrenmiş oluyorum. Hem meslek öğreniyor hem de evimin ihtiyaçlarını karşılıyorum bu beni mutlu ediyor. Evime ne kadar destek amaçlı çalışsam da evime ve çocuklarıma fazla vakit ayıramadığım için üzülüyorum. Ama bu süreçte mecburuz çalışmaya” diye konuştu.