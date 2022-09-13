Hakkari’de TYP kurası çekildi

Hakkari’de Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde istihdam edilecek 285 kişi kurayla belirlendi.

Programda yer almak için başvuru yapan il genelindeki yaklaşık 4 bin kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 285 kişi belirlendi. Kura çekiminde ismi çıkan vatandaşların 4,5 ay süreyle okullarda çalışacağı belirtildi.

Kura çekimine Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı, Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.