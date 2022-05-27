banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi

Hakkari’de ’Türk Mutfağı Haftası’ konulu söyleşi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" nedeniyle Hakkari’de bir söyleşi düzenlendi.

HAKKARİ 27.05.2022, 15:46
Hakkari’de ’Türk Mutfağı Haftası’ konulu söyleşi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" nedeniyle Hakkari’de bir söyleşi düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen söyleşiye İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu katıldı. Söyleşi programı nedeniyle; Şef Şükrü Güneş tarafından gençlere Türk Mutfağı tarihçesi, Türk Mutfağı yemekleri üzerine sunum ve söyleşi yapıldı.

Yorumlar (0)
27°
açık