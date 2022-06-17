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Hakkari’de trafik kazası: 7 yaralı

Hakkari-Van karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

HAKKARİ 17.06.2022, 22:20
Hakkari’de trafik kazası: 7 yaralı

Hakkari-Van karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu Erziki mevkiinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir araçta 2, diğer araçta ise 5 kişi olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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