Hakkari’de terör operasyonu: 2 tutuklama

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 kişiden 2’si tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, terörist başı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya/Nairobi’de yakalanması sebebiyle PKK/KCK terör örgütünün şehirdeki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Hakkari il genelinde ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma’ ve PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü/destekleyici içeriklerde sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışma neticesinde gözaltına alınan şahıslardan 7’si adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakılmış ve 2’si ise tutuklanmıştır. Suç ve suçlularla mücadele yasalar içinde kararlılıkla devam edecektir" denildi.