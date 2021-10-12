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Hakkari’de temizlik çalışması

Hakkari Belediyesi öncülüğünde başlatılan temizlik kampanyası Dağgöl Mahallesi’nde devam etti.

HAKKARİ 12.10.2021, 12:09
Hakkari’de temizlik çalışması

Hakkari Belediyesi öncülüğünde başlatılan temizlik kampanyası Dağgöl Mahallesi’nde devam etti.

Hakkari Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde "Hakkari’de Hayat Var" sloganıyla başlattığı ve bir süre önce Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu’nun startını verdiği temizlik kampanyası kademeli olarak tüm mahallelerde devam ediyor. Belediye personeli ve vatandaşların katıldığı temizlik kampanyası Dağgöl Mahallesi Pagan Caddesi, Şehit Selahattin İlköğretim Okulu çevresi ve mahalle içlerinde davam etti.

Kampanyaya destek verenler, ellerine poşet alarak düzenli bir şekilde çevre temizliği yaptılar. Mahallede toplanan çöpler kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı.

Kampanyanın her hafta salı ve perşembe günleri devam ederek 15 mahalleyi kapsayacak şekilde sürdüreceği öğrenildi.

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