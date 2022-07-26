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Hakkari’de sosyal bilimler fakültesi kuruldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kurulduğunu sosyal medya hesabında duyurdu.

HAKKARİ 26.07.2022, 15:13
Hakkari’de sosyal bilimler fakültesi kuruldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kurulduğunu sosyal medya hesabında duyurdu.

Vali Akbıyık, valilik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda,"26 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkari Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Hakkari’mize ve Yüksekova’mıza hayırlı olsun" dedi.

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