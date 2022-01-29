Hakkari’de sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Hakkari’de, sokak hayvanları için doğaya ve barınaklara yiyecek bırakıldı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için harekete geçti. Ekipler, sokak hayvanları için kentin değişik noktaları ile Hakkari-Çukurca karayolundaki farklı noktalara yiyecek ve mama bıraktı.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davrandıklarını ifade eden belediye ekipleri, "Bölgemizde çetin geçen kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Hakkari Belediyesi olarak şehrin çeşitli noktalarındaki yaşam alanlarına yiyecek bırakıyoruz. Yiyecek ve mama bırakma işlemlerimiz belli aralıklarla devam edecek. Esnafa ve duyarlı vatandaşlara da çağrımız, evlerdeki yemek artıklarını sokak hayvanları için belirli noktalara bırakmalarıdır" dedi.