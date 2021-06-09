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Hakkari’de sınır güvenliği toplantısı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile İran heyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

HAKKARİ 09.06.2021, 10:40
Hakkari’de sınır güvenliği toplantısı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile İran heyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

Vali İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyetiyle Urmiye Sınır Karakolu Komutanı Albay Yusuf Hosrevî başkanlığındaki İran heyeti arasında Esendere Gümrük Kapısı’nda sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü.
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