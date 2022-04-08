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Hakkari’de şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ’10 Nisan Polis Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.
HAKKARİ 08.04.2022, 09:40
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ’10 Nisan Polis Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ’10 Nisan Polis Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde şehitler için Ulu Camii’nde okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Hakkari İl Müftülüğü İmam Hatipleri tarafından okunan Mevlid-i Şerif programına Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, emniyet şube müdürleri, polis memurları ile vatandaşlar katıldı. Vali Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlar, vatanın bölünmez bütünlüğü ve aziz şehitler için dua ettiler.