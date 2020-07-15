Hakkari’de şehitler için mevlit okutuldu
HAKKARİ VALİLİĞİ VE İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ NEDENİYLE ŞEHİTLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULARAK DUA YAPILDI.
Hakkari Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle şehitler için Mevlid-i Şerif okutularak dua yapıldı.
H. Sait Cami bahçesinde düzenlenen programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Selanın okunması ile başlayan program Mevlid-i Şerifi ve ilahiler ile devam etti. İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün hatim duası yapmasının ardından program sona erdi.
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ve İl Müftülüğü görevlileri tarafından programa katılanlara değişik ikramlar yapıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
|03:44
|Güneş
|05:38
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:42
|Yatsı
|22:27