Hakkari’de Şehit Piyade Uzman Çavuş Çalışkan için tören düzenledi

HAKKARİ (İHA) – Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi’nde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan’ın cenazesi, Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun’a uğurlandı.

Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi’nde teröristlerce döşenen EYP’nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan şehit oldu. Şehit için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde askeri helikopterle memleketi Samsun’a uğurlandı.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ve askerler katıldı.