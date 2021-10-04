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Hakkari’de şehit oğluna görkemli düğün

Hakkari’de Şehit Sait Demir’in oğlu Afan Demir ile iş adamı Hasan Tan’ın kızı Nurcan Tan görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

HAKKARİ 04.10.2021, 09:09
Hakkari’de şehit oğluna görkemli düğün

Hakkari’de Şehit Sait Demir’in oğlu Afan Demir ile iş adamı Hasan Tan’ın kızı Nurcan Tan görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Hakkari’de iki gün iki gece devam eden Nurcan ve Afan Demir çiftinin düğün törenine vali yardımcıları, komutanlar, aşiret liderleri, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, dernek ve STK temsilcileri, muhtarlar, kurum amirleri ile Hakkari ve çevre illerden çok sayıda davetli katıldı. Canlı müzik eşliğinde uzun halayların çekildiği düğün töreninde vali yardımcıları da davetlilerle birlikte halay çekti.

Demir ailesi, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ettiler.

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