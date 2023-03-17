Hakkari’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında 2023 yılı seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilik konferans salonunda yapılan toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, jandarma ve emniyet ile ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda bugüne kadar gerçekleşen seçim uygulamalarının gözden geçirileceğini ve seçim hazırlıklarının konuşulacağını ifade eden Vali Akbıyık, alınacak önlemler hakkında detaylı bilgiler verdi. Seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Vali Akbıyık, seçim güvenliği toplantılarının devam edeceğini söyledi.