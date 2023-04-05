Hakkari’de “şap” denetimi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa kasap işletmelerini denetledi.

Ülkemizde devam eden şap hastalığına karşı halkın sağlığını göz önünde bulundurarak yapılan denetimler devam ediyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa kasap işletmelerini büyük bir titizlikle denetledi.

Yapılan denetimlerde kesilen hayvanların veteriner hekim sağlık raporları, hayvansal ürünlerin sevkiyat (nakil) ve dezenfeksiyon belgeleri incelenerek, iş yerlerini hijyen ve sanitasyon yönünden de denetlendi.