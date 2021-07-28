Hakkari’de resim ve kısa film yarışması

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmaya yönelik resim ve kısa film yarışması düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Telafide Ben De Varım" etkinlikleri kapsamında öğrencilerin güvenlik bilinci ve kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri yarışmaya, iş sağlığı ve güvenliği konulu resimleriyle katkıda bulunup dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdiklerini söyledi. Müdür Gür, "İş güvenliği ve sağlığı konusunda farkındalığın artırılması gerekiyor. Bu konuda kültür oluşturmanın ve sürekliliği sağlamanın en önemli yolu eğitim. Nitekim Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, bütün çocuklarımıza, önce sağlığım ve güvenliğim demeleri noktasında amaç kazandırmayı, iş sağlığı ve güvenliğini müfredatın içine, okul içi süreçlere ve bütün eğitim öğretim boyutlarına entegre etmeyi amaçladıklarını belirtmişlerdir. Valimizin talimatları ve himayelerinde, okullarımızın sağlık ve güvenlik şartlarını geliştirmek amacıyla uzmanlarca denetimler yapılıyor. Müdürlüğümüz bünyesinde açtığımız kurslarda; ilk yardım, arama kurtarma, hijyen, yangın ve İSG eğitimlerini eş zamanlı olarak veriyoruz. Böylece meslek hayatının gelecek aktörlerini ve öğretmenlerimizi çağın gereklerine uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürüyle de donatmış oluyoruz. Çünkü, eğitim ortamlarımızın sağlıklı ve güvenli olması, çalışmalarımızın başında yer almaktadır" dedi.

Yarışmada; 23 Nisan İlk ve Ortaokulundan 4 öğrenci, Gazi İlkokulundan 1, Şehit Erol Olçok İlkokulundan 1, Atatürk Anadolu Lisesinden 1 öğrenci dereceye girerek ödüllerini aldılar.