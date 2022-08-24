Hakkari’de ‘Rapunzel’ filmi izletildi

Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari’de Hayat Var" sloganıyla düzenlenen ağustos ayı etkinliklerinde yüzlerce vatandaş açık havada ‘Rapunzel’ filmi izledi.

Hakkari Belediyesi tarafından Kent Park’ta düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte her akşam farklı programlar düzenleniyor. Bu defa da dev ekranda ‘Rapunzel’ filmi izletildi. Film arasında ise vatandaşlara ücretsiz mısır dağıtıldı.