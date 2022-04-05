Hakkari’de Ramazan geceleri huzur içinde geçiyor

Hakkari’de vatandaşlar, Ramazan ayını huzur içerisinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Hakkari’de, cadde ve sokaklarda renkli görüntüler yaşanıyor. İnsanların Ramazan ayını kendi kültürleri içerisinde güzel bir şekilde yaşadığını ifade eden vatandaşlar, iftar saatinden sonraki kalabalığın güzel görüntüler oluşturduğunu belirttiler. İftar öncesinde ailelerin çocuklarıyla parklara akın ederek eğlendiğinin belirten vatandaşlar, iftar sonrasında ise cadde ve sokaklarda kiminin semaver yaktığını kiminin ise ekmek arası satarak geçimini sağladıklarını söylediler.