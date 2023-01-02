Hakkari’de rafting botuyla köpek kurtarma operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki Zap Suyu’nun karşı tarafında mahsur kalan sahipsiz köpek, nefes kesen kurtarma operasyonuyla rafting botuna alınarak suyun öbür tarafına getirildi.

Hakkari-Çukurca karayolu kenarından geçen Zap Suyu’nun karşı tarafında sahipsiz bir köpeğin mahsur kaldığı ve günlerdir aç olduğu ihbarı yapıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan İdris Akbıyık’ın talimatı üzerine AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, Belediye Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü rafting ekibi ile yolda geçmekte olan VEDAŞ ekibi hemen harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, hemen rafting botunu hazır hale getirerek Zap Suyu’na indirdi. AFAD ve belediye veteriner ekibi bota binerek suyun diğer tarafına geçti. Ekipleri gören köpeğin tavırları ise kurtarma ekibini duygulandırdı. Önce köpeğin karnını duyuran ekip, daha sonra bota alarak suyun diğer tarafına getirdiler. Kurtarılan sahipsiz köpek, belediye hayvan aracına alınarak tedavisi için kliniğe götürüldü.

AFAD Müdürü Resul Karadeniz, yaklaşık 3 gün önce köpeğin suyun karşı tarafında mahsur kaldığı ihbarı üzerine hemen olay yerine geldiklerini söyledi. Karadeniz, “Belediye, rafting ekibi ile hemen harekete geçtik. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede kurtardık. Emeği geçen tüm ekipteki arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Veteriner İşleri Teknikeri Fatih Çiiftçi de kurtardıkları hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Ancak her türlü ihtimale karşı veteriner kliniğine götürülerek gerekli tedavilerini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kurtarma çalışmalarına destek veren Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ise “Sabah arkadaşlarla beraber pikniğe giderken karşıda bir canlının olduğunu fark ettik. Köpek olduğunu anlayınca hemen ilgili kurumlara bilgi verdik. Gelip hemen kurtardılar. Köpek baya sağlıklı görünüyor. Kurtarma çalışmalarına destek veren herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.