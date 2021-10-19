Hakkari’de protokol gösteri maçı yaptı

Hakkari Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan mahalleler arası futbol turnuvası protokol gösteri maçı ile başladı.

Bir halı sahada Hakkari Belediyesi sponsorluğunda başlatılan turnuvanın ilk startı Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık tarafından verildi.

Turnuvanın ilk maçında gösteri maçına çıkan protokol A takımında Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, Belediye Özel Kalem Müdürü Ahmet Karaçalı ile Adalet Komisyon Başkanı Cenk Özbaş yer aldı.

B Takımında ise Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Ak Parti İl Başkanı A.Mutalip Özbek Vali Yardımcısı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, TÜGVA Hakkari İl Başkanı Harun Aşan yer aldı.

Oldukça çekişmeli geçen turnuvada Vali Akbıyık’ın A takımı- B Takımını 19-10 skorla yendi. Gösteri maçı ile startı verilen turnuvaya 15 mahallede 15 takımın katıldığı belirtildi. Turnuvanın 4 Kasım’da final maçı ile sona ereceği ifade edildi.

Maçı izlemeye gelen mahallelerin gençleri ise, gençliğe yönelik, bu güzel turnuvayı tertipleyen Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığına teşekkür ederek, kentte ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini söylediler.