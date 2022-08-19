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Hakkari’de ‘Pes Turnuvası’ izletildi

Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari’de Hayat Var" sloganıyla düzenlenen ağustos ayı etkinliklerinde yüzlerce vatandaşa açık havada ‘Pes Turnuvası’ izletildi.

HAKKARİ 19.08.2022, 11:51
Hakkari’de ‘Pes Turnuvası’ izletildi

Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari’de Hayat Var" sloganıyla düzenlenen ağustos ayı etkinliklerinde yüzlerce vatandaşa açık havada ‘Pes Turnuvası’ izletildi.

Hakkari Belediyesi tarafından Kent Park’ta düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte her akşam farklı programlar düzenleniyor. Bu defa da dev ekranda ‘Pes Turnuvası’ izletildi.

Belediye yetkilileri, etkinlikleri ağustos ayı boyunca devam edeceğini belirttiler.

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