Hakkari’de ‘Pembe Aslında Siyahtır’ oyununa büyük ilgi

Hakkari Belediyesi tarafından organize edilen ve uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu büyük ilgi göndü.

Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı ve Tiyatro Balans Grubu tarafından sahnelenen "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi. Hakkari’deki değişik okullardan gelen öğrenciler, "Pembe Aslında Siyahtır" seyretti. Tiyatro oyununu çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler, bu güzel faaliyetten dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler. Öğrenciler, “Oyunda uyuşturucu kullanımının olumsuz etkileri, zararlı alışkanlıklar nedeniyle gençler ve ailelerin yaşamış olduğu yıkımlar, kayıplar ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Sahneye yansıyan anne ve babaların çaresizliği karşısında duygulandık. Bir babanın çocuğunu ihmal etmesi ve sonrasında büyük acı yaşaması ise bizi çok duygulandırdı” şeklinde konuştular.