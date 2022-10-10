Hakkari’de özel gereksinimli çocuklara yardımlar sürüyor

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, özel gereksinimli çocuklara yönelik yardımların hayırseverlerin desteğiyle sürdüğünü söyledi.

Başkan Aydoğdu, hayır severlerin desteği ile Hakkari il ve ilçelerinde yaklaşık 200 özel gereksinimli çocuklara çanta ve kırtasiye yardımında bulunduklarını belirtti. Aydoğdu, "Gönüllü hayır severlerimizin desteği ile coğrafya tanımaksızın bu tür özel gereksinimli çocuklarımız okusun, gezsin ,eğlensin ve mutlu olsun diye bu tür engelsiz yaşam desteklerimiz gün geçtikçe yükseltmeye devam ediyor. Bu engelleri toplum olarak aşacağız. Tohum toprağa engelliler topluma emanettir. Biz inandığımız yolda tüm engelli bireylerimize gönül vererek köprü ve ışık olmaya çalışacağız. Biz beraber güçlüyüz biz bir aileyiz iyilik bulaşıcıdır" dedi.