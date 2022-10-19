Hakkari’de örgü eserleri fotoğraf sergisi

Van YYÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Duruk tarafından Hakkari yöresinin örgü eserlerinin fotoğraf sergisi açıldı.

Belediye hizmet binası önünde kurulan sergiye vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 40’a yakın tablo ve 80’e yakın üzerinde örgü eseri fotoğraflarının yer aldığı seride; yün çorap, eldiven ve reşik hakkında detaylı bilgiler verildi. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Duruk, bu sanatı tüm Türkiye’ye ve dünyaya yayma konusunda kararlı olduklarını belirterek, “Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin organizasyonu Van YYÜ Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğünün maddi desteği ile burada Hakkari yöresi geleneksel el sanatlarından örgü eserler üzerine fotoğraf sergisi açtık. Sergide 40 tablo bulunmaktadır. Bu tablolar üzerinde 80’in üzerinde örgü eseri fotoğrafları yer almaktadır. Yün çorap, eldiven ve reşik dediğimiz ayak giysileri bulunmaktadır. Bunlar malzeme olarak, işlemsel olarak, biçimsel olarak bunları gruplandırdık. Her motifin farklı anlamlar taşıdığını ziyaret edenler görecektir. Bu sergiyi düzenlememizin amacı, Hakkari yöresinin kültür ve sanatını tekrar canlandırılmasında katkı sunmaktır. Hakkari’yi herkes dağların ve turizmin kenti olarak tanımlar, ben ise Hakkari’yi büyük sanat ve kültür kenti olduğuna inanıyorum. Kadınların el emeği göz nuru farklı motifleri canlandırıp Hakkari’mizde tekrar bu sanatın gelişmesine katkı sunmaktır. Bölgede bu işle uğraşan insanlara maddi destek sağlamak uğraşı içerisindeyiz. Bu sanatı tüm Türkiye’ye ve dünyaya yayma konusunda kararlıyız. Bu sanatı üniversite, halk eğitim, milli eğitim, STK temsilcilerinin katılımıyla istenilen seviyeye getireceğiz. Yeni nesiller gelip sergimizi gezsin, eski kültürümüz hakkında bilgi sahibi olsunlar. Bilmek istedikleri her şeyi bize sorabilirler” dedi.

Belediye binası önünde iki gün devam edecek serginin, iki gün de üniversitede halka açık olacağı belirtildi.