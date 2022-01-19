Hakkari’de okullar tatil edildi

Hakkari’de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde yarın için okullar tatil edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kamu, kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.