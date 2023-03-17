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Hakkari’de öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı
Hakkari’nin Durankaya beldesinde özel gereksinimli öğrencileri taşıyan servisin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
HAKKARİ 17.03.2023, 09:58
Hakkari’nin Durankaya beldesinde özel gereksinimli öğrencileri taşıyan servisin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Durankaya belde yolu üzerindeki Şüvekür Tepesi bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AAE 885 plakalı servis, kent merkezine özel gereksinimli öğrencileri taşırken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araç sürücüsü ve 3 öğrenci yaralandı.
Kayak merkezine giden sporcular tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, bölgeye giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.