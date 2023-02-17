Hakkari’de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Hakkari’de vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın ederek depremden etkilenenler için dua etti.

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in (SAV) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve buradan da ’huzur-u ilahiye’ yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkari’de de dua ve ibadetle idrak edildi. Kandil münasebetiyle Hakkari İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami’de bir program düzenlendi. Camilere akın eden Hakkarililer, geceyi namaz ve deprem felaketinden etkilenenler için dua etti. Kur’an-ı Kerim, Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu, vatandaşlar saf tutup namaz kıldı.

Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, gecenin depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar ve bölgede canla başla çalışanlara ise kolaylıklar diledi. Gecede ellerini semaya açan vatandaşlar bol bol dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara ikram edildi.