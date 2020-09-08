Hakkari’de maske ve sosyal mesafe denetimi

Hakkari Valiliğince alınan sıkı tedbirler üzerine kentin işlek alanları, parklar ile vatandaşların yoğun olduğu alanlar ve iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirlerinin üst seviyeye çıkartıldığı Hakkari’de ekipler denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve belediye ekipleri; Cumhuriyet, Bulvar, Kayacan ve Atlılar caddelerinde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Cadde ve parklarda maske ve sosyal mesafe denetimi yapan zabıta ve polis ekipleri, maskelerini düzgün takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarıda bulundu.

Maskesiz olanlara maske dağıtan polis ekipleri, maskesiz dolaşmaları halinde cezai işlem uygulayacakları hatırlattı.