Hakkari’de market denetimi

Hakkari’de faaliyet gösteren zincir marketler büyük bir titizlikle denetlendi.

Belediye ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki zincir marketleri denetleyerek, reyonlarda bulunan temel gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını not ederek kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Arada herhangi bir fiyat farkının bulunmaması ve fahiş fiyat uygulanmaması için yapılan çalışma sırasında alışverişte olan vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşların temizlikten temel gıdaya kadar ihtiyacı olan her ürünün fiyat denetlemesini gerçekleştirdiklerini ifade eden yetkililer, denetimlerinin devam edeceğini dile getirdiler.