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Hakkari’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Hakkari’de etkili olan kuvvetli rüzgar bazı mahallelerde çatı uçurdu.
HAKKARİ 18.02.2021, 08:54
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Hakkari’de etkili olan kuvvetli rüzgar bazı mahallelerde çatı uçurdu.Hakkari’de etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı mahallelerdeki ev ve kurum binalarının çatısı uçtu. Rüzgarın evlerinin çatısını uçurduğunu belirten vatandaşlar, kopan sac parçalarını evlerinden 100 metre mesafede topladıklarını belirttiler.