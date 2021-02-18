Hakkari’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Hakkari’de etkili olan kuvvetli rüzgar bazı mahallelerde çatı uçurdu.

Hakkari’de etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı mahallelerdeki ev ve kurum binalarının çatısı uçtu. Rüzgarın evlerinin çatısını uçurduğunu belirten vatandaşlar, kopan sac parçalarını evlerinden 100 metre mesafede topladıklarını belirttiler.